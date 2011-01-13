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Необходимо написать продающий текст
Здравствуйте, для интернет магазина рекламирующего биологически активные добавки необходимо написать продающий текст. Сам комплекс БАДов призван помочь полным людям избавиться от лишнего веса. Объем текста 1-1.5 тыс знаков. Желательно указать примеры работ.
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