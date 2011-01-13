Необходимо написать продающий текст

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен35 заявок479 просмотров

Здравствуйте, для интернет магазина рекламирующего биологически активные добавки необходимо написать продающий текст. Сам комплекс БАДов призван помочь полным людям избавиться от лишнего веса. Объем текста 1-1.5 тыс знаков. Желательно указать примеры работ.

14 лет назад
dexter007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
14 лет назад
$20
1 день
Хорошая работа. Приятное общение. Оперативно, качественно, все в срок. Спасибо за работу)
Очень доволен сотрудничеством с Андреем. Рекомендую! Показал себя честным заказчиком. Что не может не радовать :)

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
14 лет назад
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