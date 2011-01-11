Фирма занимается продажей лицензионного ПО в Санкт-Петербурге http://itprogress.ru/ Тексты на сайте чрезвычайно убоги, плохо оптимизированы и вообще не приспособлены для продаж. Задача - постепенное "переписывание" контента на сайте. Первое задание ...
Требуется копирайт жанров кино.
Интересует хороший, читаемый копирайт по жанрам фильмов. Увлекательно описано, приведение интересных фактов и.т.п. На каждый жанр 2 тысячи знаков без пробелов, плюс, минус...
Требуется копирайт таких жанров фильмов и сериалов
От вас:
1) Примеры работ, желательно по тематике.
2) Желаемая цена.
3) Сроки выполнения.
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