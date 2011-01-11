Требуется копирайт жанров кино.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт37 заявок483 просмотра

Интересует хороший, читаемый копирайт по жанрам фильмов. Увлекательно описано, приведение интересных фактов и.т.п. На каждый жанр 2 тысячи знаков без пробелов, плюс, минус...

Требуется копирайт таких жанров фильмов и сериалов

От вас:

1) Примеры работ, желательно по тематике.

2) Желаемая цена.

3) Сроки выполнения.

14 лет назад
Sergeibu
Сергей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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