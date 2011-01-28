Есть письмо на одну/две страницы, нужно его обработать и всячески улучшить. Качество первостепенно. Срок - 3 дня.
Статьи для сайта diesel-garant.ru
Нужно написать технически грамотные статьи для нескольких разделов сайта diesel-garant.ru с оптимизацией под ключевые слова
В частности для разделов: Сервисное обслуживание, Диагностика двигателей John Deere, Текущий и Капитальный ремонт John Deere, Агрегатный ремонт и Продажа запчастей и материалов
Пожалуйста, указывайте сроки и стоимость
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