Написание статей для сайта. Подробности при личной переписке.
Описание CRM системы с картинками, графиками
Более года для заказчика разрабатывали workflow-docflow систему, хотим положить в портфолио.
Писать грамотный текст - не умеем, но должно стать жемчужиной портфолио)) Для примера напишите, за сколько бы вы делали текст в портфолио системы "Мегаплан". Демо мегаплана тут http://demo.megaplan.ru/task/tree/
Нужны будут скрины(их подготовлю я, вы может быть отрихтуете), примерные схемы полномочий пользователя и структуры менюшек(вы)
Подробности с исполнителем, обязательно напишите бюджет опять таки отталкиваясь от мегаплана.
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