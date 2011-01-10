Описание CRM системы с картинками, графиками

Более года для заказчика разрабатывали workflow-docflow систему, хотим положить в портфолио.

Писать грамотный текст - не умеем, но должно стать жемчужиной портфолио)) Для примера напишите, за сколько бы вы делали текст в портфолио системы "Мегаплан". Демо мегаплана тут http://demo.megaplan.ru/task/tree/

Нужны будут скрины(их подготовлю я, вы может быть отрихтуете), примерные схемы полномочий пользователя и структуры менюшек(вы)

Подробности с исполнителем, обязательно напишите бюджет опять таки отталкиваясь от мегаплана.