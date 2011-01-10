Статья для блога на русском языке

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт28 заявок664 просмотра

Всем привет. Агентство Alconost Translations ищет талантливого и адекватного копирайтера.

Для начала, нам нужна небольшая статья о нашем сервисе живых онлайн переводов Alconsot Nitro:

http://alconost.com/services/professional_online_translation.shtml

Если потребуется дополнительная информация - предоставим.

Статья будет размещена здесь: http://www.unisender.com/ru/blog/

Статья должна не столько рассказать, что такое Alconost Nitro, сколько

"продать" идею быстрых живых переводов всем тем, кто делает рассылки с

помощью сервиса Unisender. Но в то же время, в статье не должно быть

неприкрытой рекламы (например "самый лучший, блестящий сервис,

наилучшее соотношение цена/качество, единственный на рынке,

наши непревзойденные специалисты с удовольствием выполнят прекрасные

переводы за совсем незначительную цену" и т.п.).

Стиль - лаконичный, информативный, без излишнего использования

метафор, эпитетов и т.п.

Объем статьи - 2000-3000 символов с пробелами. Предлагайте ваши цены за 1000 символов с пробелами.

Четкое и логичное структурирование статьи приветствуется

(использование подзаголовков, абзацев), но оставляется на ваше

усмотрение.

Срок - несколько дней.

14 лет назад
Alconost
Кирилл 
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов

Выбранные исполнители

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
14 лет назад
$20
3 дня
faraoni
Илья 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Очень приятный в общении заказчик, четко составленное ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую!
Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 дня назад
14 лет назад
$12
5 дней

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
14 лет назад
faraoni
Илья 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 дня назад
14 лет назад

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