Для сервиса вопросов и ответов по металлообработке требуются люди: - разбирающиеся в той или иной области металлообработки; - имеющие опыт работы в металлообрабатывающей или машиностроительной области; - способные грамотно, структуризированно и полно ...
Статья для блога на русском языке
Всем привет. Агентство Alconost Translations ищет талантливого и адекватного копирайтера.
Для начала, нам нужна небольшая статья о нашем сервисе живых онлайн переводов Alconsot Nitro:
http://alconost.com/services/professional_online_translation.shtml
Если потребуется дополнительная информация - предоставим.
Статья будет размещена здесь: http://www.unisender.com/ru/blog/
Статья должна не столько рассказать, что такое Alconost Nitro, сколько
"продать" идею быстрых живых переводов всем тем, кто делает рассылки с
помощью сервиса Unisender. Но в то же время, в статье не должно быть
неприкрытой рекламы (например "самый лучший, блестящий сервис,
наилучшее соотношение цена/качество, единственный на рынке,
наши непревзойденные специалисты с удовольствием выполнят прекрасные
переводы за совсем незначительную цену" и т.п.).
Стиль - лаконичный, информативный, без излишнего использования
метафор, эпитетов и т.п.
Объем статьи - 2000-3000 символов с пробелами. Предлагайте ваши цены за 1000 символов с пробелами.
Четкое и логичное структурирование статьи приветствуется
(использование подзаголовков, абзацев), но оставляется на ваше
усмотрение.
Срок - несколько дней.
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