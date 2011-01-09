Требуется написать уникальный текст для сайта под запросы разработка сайтов, создание сайтов в Ставрополе.
Ответы на вопросы по металлообработке
Для сервиса вопросов и ответов по металлообработке требуются люди:
- разбирающиеся в той или иной области металлообработки;
- имеющие опыт работы в металлообрабатывающей или машиностроительной области;
- способные грамотно, структуризированно и полно выражать свои мысли.
Вам необходимо будет отвечать на вопросы посетителей нашего сайта, связанные с металлообработкой.
Примеры вопросов, на которые нужно давать ответы, вы можете увидеть в первых сообщениях данных тем на форуме:
http://www.chipmaker.ru/topic/47631/
http://www.chipmaker.ru/topic/36954/
http://www.chipmaker.ru/topic/52118/
Вам не обязательно будет давать ответы на все задаваемые вопросы. Достаточно будет отвечать на те, в которых вы разбираетесь.
Требования к оставляемым ответам:
- по большей части вы должны будете высказывать собственное мнение, передавать собственный опыт, а не пересказывать то, что уже написано на каком-нибудь другом форуме;
- текст должен быть уникальным;
- недопустимо копирование информации с других источников (за исключением цитат с авторитетных источников со ссылкой на них);
- ответы на вопросы должны быть максимально полными и развёрнутыми (от 1000 символов).
Выполнение требований будет контролироваться, невыполнение - штрафоваться.
Базовая оплата - 1$ за 1000 символов (обсуждаемо).
В случае выполнения работы с умом и качественно оплата будет повышена.
Тем, кто будет давать самые толковые и полезные ответы, будут бонусы.
Работа не разовая, приветствуется долгосрочное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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