Ответы на вопросы по металлообработке

$1000
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Закрытнет заявок341 просмотр

Для сервиса вопросов и ответов по металлообработке требуются люди:

- разбирающиеся в той или иной области металлообработки;

- имеющие опыт работы в металлообрабатывающей или машиностроительной области;

- способные грамотно, структуризированно и полно выражать свои мысли.

Вам необходимо будет отвечать на вопросы посетителей нашего сайта, связанные с металлообработкой.

Примеры вопросов, на которые нужно давать ответы, вы можете увидеть в первых сообщениях данных тем на форуме:

http://www.chipmaker.ru/topic/47631/

http://www.chipmaker.ru/topic/36954/

http://www.chipmaker.ru/topic/52118/

Вам не обязательно будет давать ответы на все задаваемые вопросы. Достаточно будет отвечать на те, в которых вы разбираетесь.

Требования к оставляемым ответам:

- по большей части вы должны будете высказывать собственное мнение, передавать собственный опыт, а не пересказывать то, что уже написано на каком-нибудь другом форуме;

- текст должен быть уникальным;

- недопустимо копирование информации с других источников (за исключением цитат с авторитетных источников со ссылкой на них);

- ответы на вопросы должны быть максимально полными и развёрнутыми (от 1000 символов).

Выполнение требований будет контролироваться, невыполнение - штрафоваться.

Базовая оплата - 1$ за 1000 символов (обсуждаемо).

В случае выполнения работы с умом и качественно оплата будет повышена.

Тем, кто будет давать самые толковые и полезные ответы, будут бонусы.

Работа не разовая, приветствуется долгосрочное сотрудничество.

14 лет назад
samikadze
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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