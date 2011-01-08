Статьи-отзывы по косметическим процедурам

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Закрыт21 заявка407 просмотров

Ищу девушек, которые смогут описать свои впечатления о косметологических процедурах. Объем одной статьи - до 2000 зн. В ней должны будут присутствовать: общее описание процедуры, плюсы, минусы, противопоказания, процесс проведения, ощущения после процедуры и ваша оценка относительно эффективности и соответствия ожиданиям.

В заявке, пожалуйста, напишите о чем сможете написать (важен собственный опыт) и цену.

14 лет назад
djyys
38 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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