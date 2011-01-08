Необходимо написать 10 сео статей форекс тематики. По ключевикам: Возможно сдавать по 1 статье. Неважно сколько в статье занков без пробелов, важно чтоб это были хорошие статьи. ...
Статьи-отзывы по косметическим процедурам
Ищу девушек, которые смогут описать свои впечатления о косметологических процедурах. Объем одной статьи - до 2000 зн. В ней должны будут присутствовать: общее описание процедуры, плюсы, минусы, противопоказания, процесс проведения, ощущения после процедуры и ваша оценка относительно эффективности и соответствия ожиданиям.
В заявке, пожалуйста, напишите о чем сможете написать (важен собственный опыт) и цену.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Копирайтинг26 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Статьи для сайта о недвижимостиКопирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать текстов по автомобильной тематики. 12 страниц по 2 тыс символов В предложении указать сроки и стоимость. Предпочтение копирайтерам из Москвы, с разумной стоимостью и ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Задача: написание статьи по теме "Виды прицепов для негабаритных перевозок". Возможно с картинками или фотографиями и т.д. Но сначала необходимо предоставить примеры Ваших статей и стоимость написания. Цель: выбрать человека на долгосрочное сотрудничество для ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт14 лет назад
Предлагаю дописать несколько статей про подарки на День Рождения. Требования такие: - 3 000 - 4 000 символов - поменьше воды на тему, что это за праздник - побольше ...Копирайтинг32 заявкиЗакрыт14 лет назад
Анкор - это ссылка, как правило в него входит ключ, например: "создание сайтов и продвижение сайтов". Нужен фрилансер грамотно составляющий предложения. Пример анкора с окружением: Качественное "создание сайтов и продвижение сайтов" в Самаре. ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт14 лет назад
Уважаемые фрилансеры, Нужны рерайтеры знакомые с покерной тематикой. Объёмы большие Оплата 0.7 у.е - 1000 зн. (знаю, оплата малая, со временем цена поднимется) Прошу тех, кто ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно придумать доменное имя для автопортала в зоне RU. Имеем - автомобильный портал, на котором люди могут покупать и продавать свои автомобили, узнавать последние новости автомобильного рынка, оставлять отзывы и т.д. ...Копирайтинг68 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Для сайта рассылок требуется написание SEO правильных статей. От Вас примеры Ваших работ, грамотное русское изложение текста, SEO грамотный текст. Возможны постоянные заказы. Все подробности через ICQ (есть в профиле)Копирайтинг25 заявокЗакрыт14 лет назад
Доброго времени суток, нужно составить ТЗ для сайта, срок 5 дней, ТЗ должно быть очень подробным, краткое описание сайта после выбора исполнителя. интересует стоимость работы. Оставляйте аську и время когда Вы онлайн. За ранее ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт14 лет назад