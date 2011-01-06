Доброго времени суток, нужно составить ТЗ для сайта, срок 5 дней, ТЗ должно быть очень подробным, краткое описание сайта после выбора исполнителя. интересует стоимость работы. Оставляйте аську и время когда Вы онлайн. За ранее ...
Требуется написание SEO статей для сайта рассылок
Для сайта рассылок требуется написание SEO правильных статей.
От Вас примеры Ваших работ, грамотное русское изложение текста, SEO грамотный текст.
Возможны постоянные заказы.
Все подробности через ICQ (есть в профиле)
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