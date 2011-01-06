ТЗ для сайта

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Закрыт5 заявок163 просмотра

Доброго времени суток, нужно составить ТЗ для сайта, срок 5 дней, ТЗ должно быть очень подробным, краткое описание сайта после выбора исполнителя. интересует стоимость работы. Оставляйте аську и время когда Вы онлайн.

За ранее спасибо.

14 лет назад
romanov924700890
Евгений 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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