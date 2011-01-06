Название и слоган (автоблог)

# 1 — $ 50

Всех поздравляю с Новогодними праздниками!

После первых полученных работ, хочется сделать уточнение и замечание:

Присылайте не 50 доменов (были и такие) с перебором алфавита, а до 5 названий (+ домен) с четким объяснением. Где Ваша оригинальность?

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25 декабря открывал конкурс, но решил его закрыть и открыть два новых. Это первый из них.

Необходимо придумать для автомобильного блога новое название и слоган. Домен в зоне com, должен быть свободен на момент регистрации, проверять через сервис who.is.

Блог представляет из себя электронное СМИ, которое пишет профессиональные публикации на разные эксклюзивные темы в авто-сфере, то есть мы не пишем про все подряд, мы сами достаем интересные материалы. Чаще всего - это новости про суперкары, раритетные и классические авто, креативную авто рекламу, Формулу 1, красивый тюнинг и публикации про девушек.

Название должно быть не длинное, «с перчинкой», запоминающееся. Название/слоган - должно вызывать определенные позитивные ассоциации. Благодаря названию и содержанию сам посетитель должен домыслить его, чтобы потом вернуться.

Основная аудитория сайта взрослая - 25-45 лет.

В названии и слогане НЕЛЬЗЯ использовать:

Слова-приколы: тачила, чел, чувак, зачетно, и т.д.

Абстрактное имя

Брать существующие бренды и коверкать их имена

Приветствуется:

Короткое название, легко запоминающее в правописании

Простые слова

Цель блога - стать полноценным СМИ.

з.ы. То есть нужно новое имя (+домен) и слоган блогу avtogop.com. Домен будет новый, тот который вы придумаете.