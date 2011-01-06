Необходимо написать уникальный текст для главной страницы, тематика - доска объявлений. Требования к тексту: Длина текста без пробелов 7000 - 14000 симв. Количество слов 700 - 1500 шт. Текст должен быть ...
Название и слоган (автоблог)
Всех поздравляю с Новогодними праздниками!
После первых полученных работ, хочется сделать уточнение и замечание:
Присылайте не 50 доменов (были и такие) с перебором алфавита, а до 5 названий (+ домен) с четким объяснением. Где Ваша оригинальность?
-------------
25 декабря открывал конкурс, но решил его закрыть и открыть два новых. Это первый из них.
Необходимо придумать для автомобильного блога новое название и слоган. Домен в зоне com, должен быть свободен на момент регистрации, проверять через сервис who.is.
Блог представляет из себя электронное СМИ, которое пишет профессиональные публикации на разные эксклюзивные темы в авто-сфере, то есть мы не пишем про все подряд, мы сами достаем интересные материалы. Чаще всего - это новости про суперкары, раритетные и классические авто, креативную авто рекламу, Формулу 1, красивый тюнинг и публикации про девушек.
Название должно быть не длинное, «с перчинкой», запоминающееся. Название/слоган - должно вызывать определенные позитивные ассоциации. Благодаря названию и содержанию сам посетитель должен домыслить его, чтобы потом вернуться.
Основная аудитория сайта взрослая - 25-45 лет.
В названии и слогане НЕЛЬЗЯ использовать:
Слова-приколы: тачила, чел, чувак, зачетно, и т.д.
Абстрактное имя
Брать существующие бренды и коверкать их имена
Приветствуется:
Короткое название, легко запоминающее в правописании
Простые слова
Цель блога - стать полноценным СМИ.
з.ы. То есть нужно новое имя (+домен) и слоган блогу avtogop.com. Домен будет новый, тот который вы придумаете.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Здравствуйте. Имеется сайт http://tkterra.ru/ .Требуется составить конкурсное описание для конкурса http://rb2010.internetgoroda.ru . Тематика активный отдых 1. Цель сайта 2. Задачи сайта 3. Отличительные черты сайта, заслуги, уникальные проекты ...Завершен14 лет назад
Наполнение интернет магазина детских товаров. Детское питание, детская одежда, подгузники, игрушки Язык только русский. Грамотность важна. уникальные СЕО тексты по моим задания, с употреблением определённых слов и словосочетаний. Товаров много, соответственно, текстов ...Копирайтинг33 заявкиЗакрыт14 лет назад
Копирайт для сайта строительной компанииЗавершен14 лет назад
- $10
Шаблон статьи. Объем до 3 000 символов б/п. Подробности в ICQ.Завершен14 лет назад
- $15
Нейминг. Просьба откликнуться только Сумкин Иван (smit272)Копирайтинг1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется написать статьи на тематику отельного и туристического бизнеса в Украине,так же обзоры этого рынка. СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УНИКАЛЬНЫ И ИНТЕРЕСНЫ НА 100%. Указывайте ориентировочную стоимость Вашей работыКопирайтинг13 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется постоянный уникальный (!) рерайт терминологии и статей для сайта медицинской тематики. Цена 30р за 1000 символов. Объём большой (если мне нравится качество рерайта готов подстраиваться под ваш график). Подробности работы в ЛС, icq. ...Копирайтинг30 заявокЗакрыт14 лет назад
Для студии нужно писать статьи, представлять исследования и тд по тематике поискового продвижения и близкой к нему, также, как создавать текста для услуг на сайт-студии. Текста должны быть ...Завершен14 лет назад
Здравствуйте! Сайт про детей и родителей. Необходимо: -придумать сюжет и поздравить с праздником участников.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт14 лет назад