Статьи по продвижению\интернет-рекламе для людей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки345 просмотров

Для студии нужно писать статьи, представлять исследования и тд

по тематике поискового продвижения и близкой к нему, также,

как создавать текста для услуг на сайт-студии.

Текста должны быть для людей, не seo-тексты.

Темы статей уже заданы, хотя предложения с вашей стороны будут приветствоваться.

Важно, чтобы получалось писать по 1-2 качественной статьи в неделю, как минимум.

Необходимое условие - возможность коммуникации голосом по по Skype.

В предложении жду цену за тысячу знаков и возможно показательных 1-2 статьи по близкой тематике.

14 лет назад
web-developers
Антон 
44 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

Idee_Fixe
36 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$100
10 дней
Очень доволен сотрудничеством. Перед этим искал специалиста почти два месяца, был опыт сотрудничества с 10 копирайтерами. Валентина просто идеал. Вникает в суть проблемы, пишет ярко, четко, понятно. Продолжаем работать.
Успешно сотрудничаем с Антоном. Прекрасный заказчик, четко ставит задачу, оплату производит своевременно. Антон, спасибо за доверие!

Заявки фрилансеров

Idee_Fixe
36 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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