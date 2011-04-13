Статьи по продвижению\интернет-рекламе для людей

Для студии нужно писать статьи, представлять исследования и тд

по тематике поискового продвижения и близкой к нему, также,

как создавать текста для услуг на сайт-студии.

Текста должны быть для людей, не seo-тексты.

Темы статей уже заданы, хотя предложения с вашей стороны будут приветствоваться.

Важно, чтобы получалось писать по 1-2 качественной статьи в неделю, как минимум.

Необходимое условие - возможность коммуникации голосом по по Skype.

В предложении жду цену за тысячу знаков и возможно показательных 1-2 статьи по близкой тематике.