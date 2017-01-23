Idee_Fixe

Валентина Idee_Fixe

 
36 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Копирайтинг, сценарии, анализ ваших проектов. Послепродажное обслуживание )

Внимание, внимание! Работаю на фрилансе сезонно: с декабря по апрель. 

Но с постоянными и любимыми заказчиками возможно сотрудничество 24/7/365. Буквально, ваша навеки ^^)  

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"Решил как-то оптимизатор купить текст, заказать продающий текст, текст для сайта +заказать, рерайт копирайт, seo копирайт, копирайт стоимость, копирайтер..."

А кроме шуток, я пишу не только SEO-контент и не только для оптимизации сайтов :)

Я пишу всё, что может принести вам прибыль. И очень люблю создавать продающие тексты.

Моя ежедневная работа – это реклама, журналистика, фотосъемка, креатив, организация мероприятий, политический пиар и бог весть что ещё. Поэтому смело обращайтесь с любым заданием, которое требует творческого взгляда, профессионализма и меткого пера.

А чтобы вам было проще принять решение, немного расскажу о себе.

Итак,

Личное дело:

Наделена врожденным чувством языка.

По всей видимости, грамотность и лингвистический вкус изначально были заложены в структуру ДНК.

Обладает широким кругозором и богатым багажом знаний из самых неожиданных областей. Ни на секунду не перестает и дальше познавать мир.

Постоянно совершенствуется.

С особой нежностью напишет оригинальный текст. Не исключено, что возьмется за рерайт. Хотя своих мыслей имеет гораздо больше.

К великому сожалению, не может порадовать заказчика наличием портфолио на данном ресурсе. Фокус в том, что не позволяет себе выкладывать тексты заказчиков где-либо ещё, кроме их сайтов. Написать что-то специальное для "портфеля работ" возможности не имеет, ибо рабочий день востребованного копирайтера состоит из создания свежих текстов, а также их проверки, вычитки и правки. Нерабочее время использует для продуктивного отдыха.

Знает о существовании статьи об авторском праве и смежных правах (глава VII части четвертой Гражданского Кодекса РФ). Но, что гораздо важнее, не ворует идей принципиально.

В случае экстремально срочного заказа автоматически переходит в режим 24/7. Она не робот, она просто знает подход к своему организму ;)

Выполнит художественные и технические статьи для сайтов и печатной продукции всех направлений.

Образование в сфере менеджмента позволяет писать деловые письма и "хитрые" пресс-релизы.

Благодаря живому интересу к рекламе и PR шарит в маркетинговых инструментах.

Умеет анализировать сведения.

В силу патологической любви к словам интересуется заказами, связанными с нэймингом.

Умеет рифмовать слова, слова складывать в строчки, а из строчек получать всякие поэтические штуки.

Характерен творческий подход к работе.

Никогда не возьмется за то, что заведомо не под силу.

Начитана и эрудирована.

Мышление отличается глубиной, широтой, быстротой, гибкостью, критичностью, специфичностью и прочей филографофонетичностью (если Вы понимаете, о чем я ;)..

Чистейший гуманитарий, но несмотря на это - ответствена, исполнительна (хочется добавить - предана).

Прикидываться шлангом привычки не имеет.

Характер нордический.

На этой ноте Валентина наконец прекращает говорить о себе в третьем лице и готовится к плодотворному сотрудничеству.

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Отзывы заказчиков

Nanslo
Иван 
41 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$130
10 баллов
8 лет назад
Написание текстов для печатного каталога продукции
Спасибо.
Во второй раз сотрудничаем с Иваном, и я исключительно довольна результатом. Среди главных достоинств - четкая постановка задачи, предоставление исходных материалов, свободные сроки, доверительное отношение и своевременная оплата. Спасибо!
Ответный отзыв
fun_duk
Денис 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$45
10 баллов
8 лет назад
Написать текст для подписной страницы на вебинар на эзотерическую тема
+
ТЗ, общение, оплата – все отлично! Спасибо)
Ответный отзыв
Voyagecosmetics
Олеся 
52 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$3
8 баллов
8 лет назад
Сделать описание для карточек товаров на сайте, тематика - косметика.
Рекомендую
Очень комфортно работать. Внятное ТЗ, оперативная связь, моментальная оплата.
Ответный отзыв
Artas28
47 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Написать текст на презентационный одностраничник
Полностью доволен сотрудничеством! Все сделано быстро и сразу довольно качественно! Результатом был полностью доволен сразу после первых косметических правок чернового варианта.
Работать с Дмитрием – здорово! Прекрасное понятное ТЗ, четкая постановка задачи, быстрая и притом обстоятельная проверка результата, оперативная оплата – в общем, сотрудничество прошло идеально. Отдельно подчеркну очень комфортное общение)
Ответный отзыв
profseomaster
Николай 
61 год
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва
$10
10 баллов
8 лет назад
СЭО-тексты
Сделано все быстро и грамотно, согласно моего ТЗ. Рекомендую!
Очень комфортное и продуктивное сотрудничество! Всегда четкое и понятно ТЗ, быстрая проверка, моментальная оплата.
Ответный отзыв
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Копирайтинг
132 отзыва
от $6
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
5 отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
1 отзыв
от $6
от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$50/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга