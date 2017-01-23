Внимание, внимание! Работаю на фрилансе сезонно: с декабря по апрель.
Но с постоянными и любимыми заказчиками возможно сотрудничество 24/7/365. Буквально, ваша навеки ^^)
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"Решил как-то оптимизатор купить текст, заказать продающий текст, текст для сайта +заказать, рерайт копирайт, seo копирайт, копирайт стоимость, копирайтер..."
А кроме шуток, я пишу не только SEO-контент и не только для оптимизации сайтов :)
Я пишу всё, что может принести вам прибыль. И очень люблю создавать продающие тексты.
Моя ежедневная работа – это реклама, журналистика, фотосъемка, креатив, организация мероприятий, политический пиар и бог весть что ещё. Поэтому смело обращайтесь с любым заданием, которое требует творческого взгляда, профессионализма и меткого пера.
А чтобы вам было проще принять решение, немного расскажу о себе.
Итак,
Личное дело:
Наделена врожденным чувством языка.
По всей видимости, грамотность и лингвистический вкус изначально были заложены в структуру ДНК.
Обладает широким кругозором и богатым багажом знаний из самых неожиданных областей. Ни на секунду не перестает и дальше познавать мир.
Постоянно совершенствуется.
С особой нежностью напишет оригинальный текст. Не исключено, что возьмется за рерайт. Хотя своих мыслей имеет гораздо больше.
К великому сожалению, не может порадовать заказчика наличием портфолио на данном ресурсе. Фокус в том, что не позволяет себе выкладывать тексты заказчиков где-либо ещё, кроме их сайтов. Написать что-то специальное для "портфеля работ" возможности не имеет, ибо рабочий день востребованного копирайтера состоит из создания свежих текстов, а также их проверки, вычитки и правки. Нерабочее время использует для продуктивного отдыха.
Знает о существовании статьи об авторском праве и смежных правах (глава VII части четвертой Гражданского Кодекса РФ). Но, что гораздо важнее, не ворует идей принципиально.
В случае экстремально срочного заказа автоматически переходит в режим 24/7. Она не робот, она просто знает подход к своему организму ;)
Выполнит художественные и технические статьи для сайтов и печатной продукции всех направлений.
Образование в сфере менеджмента позволяет писать деловые письма и "хитрые" пресс-релизы.
Благодаря живому интересу к рекламе и PR шарит в маркетинговых инструментах.
Умеет анализировать сведения.
В силу патологической любви к словам интересуется заказами, связанными с нэймингом.
Умеет рифмовать слова, слова складывать в строчки, а из строчек получать всякие поэтические штуки.
Характерен творческий подход к работе.
Никогда не возьмется за то, что заведомо не под силу.
Начитана и эрудирована.
Мышление отличается глубиной, широтой, быстротой, гибкостью, критичностью, специфичностью и прочей филографофонетичностью (если Вы понимаете, о чем я ;)..
Чистейший гуманитарий, но несмотря на это - ответствена, исполнительна (хочется добавить - предана).
Прикидываться шлангом привычки не имеет.
Характер нордический.
На этой ноте Валентина наконец прекращает говорить о себе в третьем лице и готовится к плодотворному сотрудничеству.