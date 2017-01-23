Копирайтинг, сценарии, анализ ваших проектов. Послепродажное обслуживание )

Внимание, внимание! Работаю на фрилансе сезонно: с декабря по апрель.

Но с постоянными и любимыми заказчиками возможно сотрудничество 24/7/365. Буквально, ваша навеки ^^)

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"Решил как-то оптимизатор купить текст, заказать продающий текст, текст для сайта +заказать, рерайт копирайт, seo копирайт, копирайт стоимость, копирайтер..."

А кроме шуток, я пишу не только SEO-контент и не только для оптимизации сайтов :)

Я пишу всё, что может принести вам прибыль. И очень люблю создавать продающие тексты.

Моя ежедневная работа – это реклама, журналистика, фотосъемка, креатив, организация мероприятий, политический пиар и бог весть что ещё. Поэтому смело обращайтесь с любым заданием, которое требует творческого взгляда, профессионализма и меткого пера.

А чтобы вам было проще принять решение, немного расскажу о себе.

Итак,

Личное дело:

Наделена врожденным чувством языка.

По всей видимости, грамотность и лингвистический вкус изначально были заложены в структуру ДНК.

Обладает широким кругозором и богатым багажом знаний из самых неожиданных областей. Ни на секунду не перестает и дальше познавать мир.

Постоянно совершенствуется.

С особой нежностью напишет оригинальный текст. Не исключено, что возьмется за рерайт. Хотя своих мыслей имеет гораздо больше.

К великому сожалению, не может порадовать заказчика наличием портфолио на данном ресурсе. Фокус в том, что не позволяет себе выкладывать тексты заказчиков где-либо ещё, кроме их сайтов. Написать что-то специальное для "портфеля работ" возможности не имеет, ибо рабочий день востребованного копирайтера состоит из создания свежих текстов, а также их проверки, вычитки и правки. Нерабочее время использует для продуктивного отдыха.

Знает о существовании статьи об авторском праве и смежных правах (глава VII части четвертой Гражданского Кодекса РФ). Но, что гораздо важнее, не ворует идей принципиально.

В случае экстремально срочного заказа автоматически переходит в режим 24/7. Она не робот, она просто знает подход к своему организму ;)

Выполнит художественные и технические статьи для сайтов и печатной продукции всех направлений.

Образование в сфере менеджмента позволяет писать деловые письма и "хитрые" пресс-релизы.

Благодаря живому интересу к рекламе и PR шарит в маркетинговых инструментах.

Умеет анализировать сведения.

В силу патологической любви к словам интересуется заказами, связанными с нэймингом.

Умеет рифмовать слова, слова складывать в строчки, а из строчек получать всякие поэтические штуки.

Характерен творческий подход к работе.

Никогда не возьмется за то, что заведомо не под силу.

Начитана и эрудирована.

Мышление отличается глубиной, широтой, быстротой, гибкостью, критичностью, специфичностью и прочей филографофонетичностью (если Вы понимаете, о чем я ;)..

Чистейший гуманитарий, но несмотря на это - ответствена, исполнительна (хочется добавить - предана).

Прикидываться шлангом привычки не имеет.

Характер нордический.

На этой ноте Валентина наконец прекращает говорить о себе в третьем лице и готовится к плодотворному сотрудничеству.