Необходимо сделать декларации для подачи в налоговую по вмененке для ИП за 2 года
Решить задачку по международной бухгалтерии
Нужно решить задачку по международной бухгалтерии,
а именно
подготовить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении наличности в долларах США по вводным данным.
Подробности исполнителю.
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