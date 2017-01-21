Решить задачку по международной бухгалтерии

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Нужно решить задачку по международной бухгалтерии,

а именно

подготовить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении наличности в долларах США по вводным данным.

Подробности исполнителю.

8 лет назад
Idee_Fixe
36 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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