Закрыть год по ООО с упрощенной системой налогообложения.

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Закрыт13 заявок238 просмотров

Из работников только гендиректор, заработную плату не получающий. За 4 квартал было пару операций по приходу и пару по расходу. Нужно закрыть год с составлением всей отчетности и уплатой налогов. Цена и сроки ваши. 

8 лет назад
anna-filato
Анна 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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