Сделать квартальный отчёт ООО (упращёнка, без ндс)

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Закрыт15 заявок232 просмотра

Добрый день, нужно сделать квартальный отчёт для гос.структур

Имеется:

ООО в Смоленске

упращёнка

без НДС

1 человек в штате

количество операций в месяц - менее 30

От Вас жду стоимость в месяц/квартал

8 лет назад
fenix-media
Дима 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров