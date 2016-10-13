Здравствуйте! Помогите сделать работу! Я вам скидываю бухгалтерский баланс и пример как должно быть! Вы выполняете, сразу указывайте цены и сроки. Если всё понимаете, то работа не трудоёмкая всё можно сделать за один день ...
Сделать квартальный отчёт ООО (упращёнка, без ндс)
Добрый день, нужно сделать квартальный отчёт для гос.структур
Имеется:
ООО в Смоленске
упращёнка
без НДС
1 человек в штате
количество операций в месяц - менее 30
От Вас жду стоимость в месяц/квартал
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