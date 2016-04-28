Построение штатного расписание

Работа по проверке выписок из ЕГРЮЛ на предмет обнаружения типовой ошибки. То есть вы будете знать, что и где искать. Вас научат. Действие состоит из: скачать выписку в ПДФ из открытого источника, открыть, проверить определенные ...
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Задание приложено. Сфера деятельности производство карандашей.
Осуществить выбор сферы деятельности предприятия и сделать ее описание с использованием статистической информации; охарактеризовать организационно-правую форму создаваемого предприятия; определить цели создания предприятия; собрать информацию о технологических способах реализации производства товара (-ов) или услуг в сфере выбранного бизнеса; выбирать и описать наиболее рациональную (с его точки зрения) технологическую структура производства товара (предоставления услуги). произвести расстановку производственного персонала в рамках выбранной технологической структуры, стремясь обеспечить максимальную занятость персонала; сформировать, опираясь на технологическую структуру, производственные подразделения (нижнюю, линейную часть организационной структуры управления); сформировать функциональную структуру управления предприятием, выделив постоянно выполняемые действия, связанные с обеспечением нормальной жизнедеятельности данного предприятия (производством продукции, закупкой сырья, материалов, комплектующих, найма работников, сбыта продукции, нормативно-юридическим обеспечением деятельности предприятия и т.д.); оценить временные затраты на выполнение каждой выделенной функции (часов/месяц); оценить близость выполняемых функций по следующим признакам: схожесть необходимых навыков, последовательность выполнение действий в управленческих циклах, схожесть объектов управления и других, которые могут быть существенны для выбранного бизнеса; исходя из технологической и функциональной структур, сформировать структуру органов управления, считая, что ее основой является линейно-функциональная структура, которая является типичной для предприятий среднего размера; распределить управленческие функции между работниками аппарата управления и определить их численность, опираясь на данные о затратах времени на выполнение различных функций и реальных возможностей работников их выполнить; определить функции, которые могут быть переданы сторонним организациям или совместителям; определить систему оплаты труда работников предприятия и сформировать штатное расписание; сформировать, опираясь на технологическую структуру, производственные подразделения (нижнюю, линейную часть организационной структуры управления); сформировать функциональную структуру управления предприятием, выделив постоянно выполняемые действия, связанные с обеспечением нормальной жизнедеятельности данного предприятия (производством продукции, закупкой сырья, материалов, комплектующих, найма работников, сбыта продукции, нормативно-юридическим обеспечением деятельности предприятия и т.д.); оценить временные затраты на выполнение каждой выделенной функции (часов/месяц); оценить близость выполняемых функций по следующим признакам: схожесть необходимых навыков, последовательность выполнение действий в управленческих циклах, схожесть объектов управления и других, которые могут быть существенны для выбранного бизнеса; исходя из технологической и функциональной структур, сформировать структуру органов управления, считая, что ее основой является линейно-функциональная структура, которая является типичной для предприятий среднего размера; распределить управленческие функции между работниками аппарата управления и определить их численность, опираясь на данные о затратах времени на выполнение различных функций и реальных возможностей работников их выполнить; определить функции, которые могут быть переданы сторонним организациям или совместителям; определить систему оплаты труда работников предприятия и сформировать штатное расписание.
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