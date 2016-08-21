Не знаю как это правильно называется. Главное, чтобы заказчики появились:) Бюджет в настоящий момент сильно ограничен. Впоследствии, при удачном сотрудничестве, возможен нормальный бюджет и постоянная работа. http://www.zachot-ka.ru
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