Подготовить и сдать отчет неработающей ГО (Укр)

  1. Биржа фриланса
  2. Бухгалтерские услуги
Закрыт4 заявки155 просмотров

Есть ГО (Украина, деятельность не велась), необходимо сдать отчет.

8 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров