Рассчитать налоги з/п 0,5 ст + соц льгота

  1. Биржа фриланса
  2. Бухгалтерские услуги
Закрыт15 заявок181 просмотр

Рассчитать  налоги з/п 0,5 ст + соц льгота если можно.

Так же нужно проконсультировать.

8 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров