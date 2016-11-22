Рассчитать смету (кошторис)

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 Необходимо рассчитать смету (кошторис)на ДКР «Разработка и изготовление опытных образцов специальной коробки перемены

передач (КПП) для трактора мощностью 320 л. с.».  Прислать примеры выполненных работ.

8 лет назад
guest_14837967285051
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8 лет назад

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