Добрый день, нужно сделать годовой отчёт для гос.структур Имеется: ООО в Смоленске упращёнка без НДС 1 человек в штате От Вас жду стоимость
Рассчитать смету (кошторис)
Необходимо рассчитать смету (кошторис)на ДКР «Разработка и изготовление опытных образцов специальной коробки перемены
передач (КПП) для трактора мощностью 320 л. с.». Прислать примеры выполненных работ.
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