Сделать годовой отчёт ООО (упращёнка, без ндс)

  1. Биржа фриланса
  2. Бухгалтерские услуги
Закрыт15 заявок237 просмотров

Добрый день, нужно сделать годовой отчёт для гос.структур  

Имеется:  

ООО в Смоленске  

упращёнка  

без НДС  

1 человек в штате  

От Вас жду стоимость

8 лет назад
fenix-media
Дима 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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