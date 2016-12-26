Рассчитать налоги з/п 0,5 ст + соц льгота если можно. Так же нужно проконсультировать.
Требуется Бухгалтер на:1.Формирование деклараций;2.Подготовку отчетов.
Требуется Бухгалтер на:
1.Формирование деклараций(ИП и физ лиц);
2.Подготовку отчетов( на различных системах налогообложения).
Работа Сдельная. Все дистанционно.
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