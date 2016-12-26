Требуется Бухгалтер на:1.Формирование деклараций;2.Подготовку отчетов.

  1. Биржа фриланса
  2. Бухгалтерские услуги
Закрыт25 заявок345 просмотров

Требуется Бухгалтер на:

1.Формирование деклараций(ИП и физ лиц);

2.Подготовку отчетов( на различных системах налогообложения).

Работа Сдельная. Все дистанционно.

8 лет назад
guest_14839666028542
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров