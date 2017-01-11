Нужно свести в одну таблицу информацию из разных источников по доходам и расходам. На выходе нужен отчет по месяцам - доход расход прибыль, структура расходов. Объем работ примерно один рабочий день. ...
Составить бухгалтерский отчет
Нужно свести в одну таблицу информацию из разных источников по доходам и расходам. На выходе нужен отчет по месяцам - доход расход прибыль, структура расходов.
Объем работ примерно на два дня (1000 ₽)
Задание получит тот, кто может предоставить таблицу с подобным отчетом (о доходах и расходах) по прошлым проектам. Цифры можно изменить. Присылайте таблицы в скайп указанный на странице заказчика.
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