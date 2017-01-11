Составить бухгалтерский отчет

Нужно свести в одну таблицу информацию из разных источников по доходам и расходам. На выходе нужен отчет по месяцам - доход расход прибыль, структура расходов.

Объем работ примерно на два дня (1000 ₽)

Задание получит тот, кто может предоставить таблицу с подобным отчетом (о доходах и расходах) по прошлым проектам. Цифры можно изменить. Присылайте таблицы в скайп указанный на странице заказчика.