Nanslo

Иван Савчук Nanslo

 
40 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка баннера для интернет-магазина

    $50

    Необходимо в фирменном стиле разработать рекламный баннер для интернет магазинов. Размер - 745Х345 Баннер должен быть стильным и привлекать внимание. Важно, умение грамотно преподнести текстовую информацию - преимущества продукта/бренда. Банер без анимации, статический. Работаем без предоплаты.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка дизайна флаера

    $50

    Необходимо подготовить шаблон для флаеров/листовок - 2 стороны. Размер флаера - 10х20 см Флаер будет содержать информацию об одном продукте из ассортимента компании. Флаеры будут распространяться среди магазинов и фитнес баров. Они должны быть заметными и ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Новый дизайн для сайта

    $100

    Разработать новый дизайн для сайта brutalsport.ru нацеленный на продажу определенной продукции. Имеется логотип бренда. Структура сайта должна быть соблюдена и не меняться.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написание текстов для печатного каталога продукции

    Есть наброски текста для каталога продукции. Продукция - спортивное питание. Наброски выполнены постранично в ворде. Размер страницы будущего каталога - А5. Одна страница ворда соответствует 1 странице каталога. Нужно: - самописные тексты превратить в привлекательный и грамотный ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Договор дистрибьюторства.

    Требуется консультация и помощь в составлении дистрибьюторского договора. Дистрибьюторы расположены на территории РФ. Ищу специалиста с опытом в данной области.

    Юридические услуги2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание дизайна для каталога продукции компании

    Необходимо разработать дизайн для каталога продукции компании торгующей спортивным питанием, для последующей печати в типографии. Каталог формата А5 страница, всего около 8-12 страниц должно получиться, включая обложку. Для дизайна есть: - логотип компании - фото продукции - фото спортсмена ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание каталога товаров и загрузка на сайт

    Добрый день. Необходимо создать каталог товаров. Вид товара - аккумуляторы автомобильные. Число позиций - 250-300 шт. Каталог включает: - фотографию - описание Есть специальный шаблон в Excel. Для удобства его заполнить надо информацией, а затем загрузить на сайт. Пишите ваши ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Описание продукции - спортивное питание

    $50

    Необходимо составить описание продукции компании. Пример можно посмотреть по ссылке http://www.maximumpower.ru/production-maxpower/gainers-maxpower/big-muscle-maxpower/ Текст должен состоять из: - вводная часть, описание преимуществ продукта на 1000-1500 знаков (есть тексты на других сайтах, смогу предоставить ссылку, т.е. по сути копирайтинг). - ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Освежить логотип

    $50

    Освежить логотип сайта http://www.maxpowernutrition.com/ Стиль и черты шрифта оставить прежними или похожими. Основной цвет - красный и черный. Необходимо логотип сделать привлекательным, притягивающим, вызывающим доверие. Дополнительно - необходимо добавить какие то элементы, чтобы обозначить отношение бренда к ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Настройка движка блога - WordPress

    $50

    В работы входит: 1. настройка стилей 2. настройка шрифтов 3. настройка Заголовка 4. По ходу тестирования блога уверен будут незначительные баги (кривизна текста, большие промежутки между сообщениями и прочее) Жду предложений.

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Статьи БАД, спортивное питание, виды спорта

    Необходимо написание полноценных статей по рубрикам: - Силовые виды спорта (культуризм, бодибилдинг, фитнесс) - Специальные виды добавок (спортивное питание) для спортсменов - Экиперовка и специальная одежда для спорта. Интересуют в первую очередь авторы, кто разбирается в данных темах или ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Z_A_P
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Разработка баннера для интернет-магазина
Было приятно иметь дело! Ставлю 10 баллов! Всё было на деловом уровне!
Работа выполнена в срок. Результат хороший. Следующий баннер буду заказывать так же у Сергея
Ответный отзыв
Smo_lina
Евгения 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Разработка дизайна флаера
Сотрудничаем с Иваном не в первый раз. Заказчик, готовый к диалогу, к совместному поиску наилучших решений. Только положительные отзывы! Бесспорно, мои рекомендации!
Результатом даволен. Все что касается полиграфии - высокий уровень работы.
Ответный отзыв
Smo_lina
Евгения 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Плакат с фирменной символикой
Работаем с Иваном не в первый раз. Работать очень комфортно, так как заказчик доверяет моим профессиональным навыкам и творческому подходу. Желаю успехов и процветания бизнеса, надеюсь, что результаты моей работы также этому будут способствовать!
С первого варианта дизайна все понравилось. Работы на высоте. Для себя в части типографии определился с дизайнером на долго. Спасибо!
Ответный отзыв
Smo_lina
Евгения 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Новый дизайн для сайта
Сотрудничаем с Иваном уже не в первый раз. Только положительные отзывы! Это заказчик, готовый к диалогу, к совместному поиску решений. Бесспорно, мои рекомендации!
Работы выполнены на должном уровне. Было предложено несколько вариантов. Все пожелания были учтены в конечном варианте. Остались давольны!
Ответный отзыв
Smo_lina
Евгения 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$320
10 баллов
12 лет назад
Создание дизайна для каталога продукции компании
Очень приятное впечатление от работы с Иваном. Четкая постановка задачи, полное доверие профессионализму дизайнера, быстрые согласования, вежливое позитивное общение, заказчик и дизайнер работают в одной команде. С удовольствием буду сотрудничать с Иваном в дальнейшем
Работой доволен. Выполнена на высоком уровне и в соответствии со всеми пожеланиями. Со своей стороны заинтересован в продолжении сотрудничества.
Ответный отзыв