Необходимо в фирменном стиле разработать рекламный баннер для интернет магазинов. Размер - 745Х345 Баннер должен быть стильным и привлекать внимание. Важно, умение грамотно преподнести текстовую информацию - преимущества продукта/бренда. Банер без анимации, статический. Работаем без предоплаты.
- $50Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Необходимо подготовить шаблон для флаеров/листовок - 2 стороны. Размер флаера - 10х20 см Флаер будет содержать информацию об одном продукте из ассортимента компании. Флаеры будут распространяться среди магазинов и фитнес баров. Они должны быть заметными и ...Завершен11 лет назад
- $50
Разработать простой по стилю плакат двух форматов А1 и А2. В арсенале есть фото спортсмена, логотип компании. Компания работает в сфере спортивного питания.Завершен11 лет назад
- $100
Разработать новый дизайн для сайта brutalsport.ru нацеленный на продажу определенной продукции. Имеется логотип бренда. Структура сайта должна быть соблюдена и не меняться.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть наброски текста для каталога продукции. Продукция - спортивное питание. Наброски выполнены постранично в ворде. Размер страницы будущего каталога - А5. Одна страница ворда соответствует 1 странице каталога. Нужно: - самописные тексты превратить в привлекательный и грамотный ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется консультация и помощь в составлении дистрибьюторского договора. Дистрибьюторы расположены на территории РФ. Ищу специалиста с опытом в данной области.Юридические услуги2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать дизайн для каталога продукции компании торгующей спортивным питанием, для последующей печати в типографии. Каталог формата А5 страница, всего около 8-12 страниц должно получиться, включая обложку. Для дизайна есть: - логотип компании - фото продукции - фото спортсмена ...Завершен12 лет назад
Добрый день. Необходимо создать каталог товаров. Вид товара - аккумуляторы автомобильные. Число позиций - 250-300 шт. Каталог включает: - фотографию - описание Есть специальный шаблон в Excel. Для удобства его заполнить надо информацией, а затем загрузить на сайт. Пишите ваши ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо составить описание продукции компании. Пример можно посмотреть по ссылке http://www.maximumpower.ru/production-maxpower/gainers-maxpower/big-muscle-maxpower/ Текст должен состоять из: - вводная часть, описание преимуществ продукта на 1000-1500 знаков (есть тексты на других сайтах, смогу предоставить ссылку, т.е. по сути копирайтинг). - ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Освежить логотип сайта http://www.maxpowernutrition.com/ Стиль и черты шрифта оставить прежними или похожими. Основной цвет - красный и черный. Необходимо логотип сделать привлекательным, притягивающим, вызывающим доверие. Дополнительно - необходимо добавить какие то элементы, чтобы обозначить отношение бренда к ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
В работы входит: 1. настройка стилей 2. настройка шрифтов 3. настройка Заголовка 4. По ходу тестирования блога уверен будут незначительные баги (кривизна текста, большие промежутки между сообщениями и прочее) Жду предложений.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо написание полноценных статей по рубрикам: - Силовые виды спорта (культуризм, бодибилдинг, фитнесс) - Специальные виды добавок (спортивное питание) для спортсменов - Экиперовка и специальная одежда для спорта. Интересуют в первую очередь авторы, кто разбирается в данных темах или ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется программа копирующая цены с интернет магазинов. На выходе должен быть файл Excel или Access с перечнем товаров и их ценами.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад