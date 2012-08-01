Новый дизайн для сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен29 заявок537 просмотров

Разработать новый дизайн для сайта brutalsport.ru нацеленный на продажу определенной продукции. Имеется логотип бренда.

Структура сайта должна быть соблюдена и не меняться.

13 лет назад
Nanslo
Иван 
41 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Smo_lina
Евгения 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$100
5 дней
Работы выполнены на должном уровне. Было предложено несколько вариантов. Все пожелания были учтены в конечном варианте. Остались давольны!
Сотрудничаем с Иваном уже не в первый раз. Только положительные отзывы! Это заказчик, готовый к диалогу, к совместному поиску решений. Бесспорно, мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

Smo_lina
Евгения 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад

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