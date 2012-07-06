Ищу дизайнера,нужно создать сайт по типу http://www.templatemonster.com/oscommerce-templates/15637.html Интересует цена P.S. У кого есть похожие работы,рассмотрю покупку
Скопировать дизайн с шаблона
1. Необходимо скопировать дизайн из шаблона http://images.osc4.template-help.com/wt_32657//#в PSD макет
2. Внести в него изменения согласно ТЗ
3. Разместить текст и вставить в него изображения для образца
ТЗ, текст с изображениями в архиве
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