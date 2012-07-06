Скопировать дизайн с шаблона

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок145 просмотров

1. Необходимо скопировать дизайн из шаблона http://images.osc4.template-help.com/wt_32657//#в PSD макет

2. Внести в него изменения согласно ТЗ

3. Разместить текст и вставить в него изображения для образца

ТЗ, текст с изображениями в архиве

13 лет назад
a1z
Юма 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alexmisser
39 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$15
2 дня

Заявки фрилансеров

alexmisser
39 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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