Доработать главную страницу сайта

Здравствуйте ! немного доработать сайт интернет магазин игрушек +18, конкретного тз нет так как хотелось бы что бы дизайнер посмотрел и предложил свои идеи как лучше, есть исходники баннеров которые соответственно предоставлю) все остальное в процессе работы.

Допишу более подробно : 18toys.ru интернет магазин для взрослых, основная работа это добавить картинки,баннеры на сайт, дизайн менять не надо а сделать что бы главная страница была приятна глазу разместить у же готовый текст как надо и разбавить картинками