Поменять флеш на картинку. Прикрутить онлайн- чат

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки159 просмотров

Есть работающий сайт на Джумле adara.com.ua, есть кусок флеша сквозной вверху страницы, его нужно убрать и поставить вместо него обговоренную заставку/картинку, отцентрировать, проверить на разных расширениях браузерах, ну и т.д. стандартная проверка на работоспособность и отображение. Вторая часть это Прикрутить бесплатный онлайн чат siteheart. ICQ 624-220-5 восемь три, скайп adaracomua

Joomla
13 лет назад
prostoaf
Юрий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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