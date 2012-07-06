Поменять флеш на картинку. Прикрутить онлайн- чат

Есть работающий сайт на Джумле adara.com.ua, есть кусок флеша сквозной вверху страницы, его нужно убрать и поставить вместо него обговоренную заставку/картинку, отцентрировать, проверить на разных расширениях браузерах, ну и т.д. стандартная проверка на работоспособность и отображение. Вторая часть это Прикрутить бесплатный онлайн чат siteheart. ICQ 624-220-5 восемь три, скайп adaracomua