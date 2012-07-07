Приветствую, коллеги! Я занимаюсь айдентикой - созданием логотипов, фирменного стиля, рекламной полиграфии и неймингом. Этой весной я заказал для себя создание сайта на движке WordPress. Основная задача сайта - организация портфолио, продвижение моих дизайнерских услуг, ...
Дизайн подвала
Необходимо сделать дизайн подвала для сайта http://ceramicstroi.ru/ подробное ТЗ см. ниже
Необходимо сделать дизайн подвала.
В подвале нужно расположить следующую информацию (два столбца)
Магазин в Красноармейском
г. Волгоград
Строймолл Б12 Павильон №2
Работаем с 9:00 до 19:00.
Схема проезда
тел. (8442) 31 92 79
+ 7 904-417-67-93
E-mail: [email protected]
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Так же сделать надпись - Мы продаем товары в кредит, под которой расположить
значки следующих банков: Альфа банк, хоум кредит, Русфинанс банк.
Так же добавить надпись - Мы принимаем к оплате - и под надписью должны быть
значки Мастеркарт и visa
Выбранный исполнитель
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