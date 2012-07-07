Необходимо сделать дизайн подвала для сайта http://ceramicstroi.ru/ подробное ТЗ см. ниже

Необходимо сделать дизайн подвала.

В подвале нужно расположить следующую информацию (два столбца)

Магазин в Красноармейском

г. Волгоград

Строймолл Б12 Павильон №2

Работаем с 9:00 до 19:00.

Схема проезда

тел. (8442) 31 92 79

+ 7 904-417-67-93

E-mail: [email protected]

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Так же сделать надпись - Мы продаем товары в кредит, под которой расположить

значки следующих банков: Альфа банк, хоум кредит, Русфинанс банк.

Так же добавить надпись - Мы принимаем к оплате - и под надписью должны быть

значки Мастеркарт и visa