Редизайн сайта, подготовка дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки291 просмотр

Во вложении ТЗ к редизайну. Интересует стоимость и сроки исполнения, возможные нюансы и сложности реализации этого ТЗ

13 лет назад
katerina_metko
Екатерина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров