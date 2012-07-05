Переделать шаблон с Joomla на SimplaCMS

Нужен дизайн сайта бизнес-тематики. Весь контент есть (то есть есть с чего рисовать, есть готовый скриншот с контентом, см. в прикрепленных файлах). Хочу сделать важное отступление. По этому заданию недавно мне прислали ужасную работу, ...