Сверстать и натянуть шаблон на joomla Главная страница и 1 страница внутривенная.
Создание дизайна сайта, Верстка шаблона
1. Создание дизайна сайта на базе уже существующего фирменного стиля.
2. Верстка шаблона для Joomla
В задании прикреплен образец, исходник стиля предоставляется после принятия решения.
Бюджет не ясен, ждем Ваших предложений.
Заявки фрилансеров
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