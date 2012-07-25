Дизайн сайта

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен30 заявок214 просмотров

Требуется в короткие сроки разработать дизайн сайта. На главную страницу: 1-2 дня. Бюджет: 300$. Оплата вебмани. очень приветствуется знание английского языка. ТЗ выбранному исполнителю.

13 лет назад
cmyker
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

anastasia-r
Анастасия 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$300
10 дней
С Анастасией было очень приятно работать. Ответственный и креативный дизайнер.
Олег, спасибо вам большое за приятное сотрудничество! Работать с вами, одно удовольствие! Буду рада, если мои услуги вам понадобятся вновь.

Заявки фрилансеров

anastasia-r
Анастасия 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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