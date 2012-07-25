Сверстать и натянуть шаблон на joomla Главная страница и 1 страница внутривенная.
Оформление и разметка группы «ВКонтакте»
Необходимо красиво оформить (картинки и прочий иллюстративный материал предоставляются) и сделать разметку (навигация и пр.) группы «ВКонтакте».
Пишите цены, сроки, примеры работ.
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