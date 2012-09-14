Дизайн сайта транспортной компании

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок206 просмотров

Необходимо выполнить дизайн сайта транспортной компании ТК Зенит, желательно в стиле ХайТек.

В ходе работы нужно будет представить набросок дизайна для корректировки.

Движок сайта: ДЛЕ 9.6

Сроки: 5 раб. дней с момента запуска проекта.

У исполнителя должны быть следующие контакты:

ICQ, Скайп, телефон (работающий!!!).

Оплата по факту выполненной работы.

Возможные варианты оплаты: WM, QIWI

13 лет назад
oantokhin
Олег 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$100
5 дней
Работа была выполнена качественно и в срок. Все замечания были учтены. Спасибо))))
Рад был сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад

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