Требуется человек, способный отполировать готовый набросок.

Ожидается, что Вы оставите сам эскиз таким как он есть (практически) но доработаете все важные детали, придав в итоге ему завершенный и профессиональный вид.

- иконки, кнопки и прочий UI

- иллюстрации, картинки и слайдшоу

- в уместных местах добавить анимацию (и естественно расписать верстальщику уже существующую)

- и, надо решить проблему с лого (поясню)

Работать придется активно, хорошо бы сегодня получить Ваше предложение и уже начать, ибо ЗАВТРА (четверг) его уже нужно отдать в верстку.

От Вас:

- пожалуйста , 2-3 примера работ ПОДХОДЯЩЕГО стиля

- цена (полировать нужно 5 страниц)

- скайп

- наличие юрлица – сильный плюс

- возможность отдать мне сразу html = плюс деньги