Дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок158 просмотров

Требуется человек, способный отполировать готовый набросок.

Ожидается, что Вы оставите сам эскиз таким как он есть (практически) но доработаете все важные детали, придав в итоге ему завершенный и профессиональный вид.

- иконки, кнопки и прочий UI

- иллюстрации, картинки и слайдшоу

- в уместных местах добавить анимацию (и естественно расписать верстальщику уже существующую)

- и, надо решить проблему с лого (поясню)

Работать придется активно, хорошо бы сегодня получить Ваше предложение и уже начать, ибо ЗАВТРА (четверг) его уже нужно отдать в верстку.

От Вас:

- пожалуйста , 2-3 примера работ ПОДХОДЯЩЕГО стиля

- цена (полировать нужно 5 страниц)

- скайп

- наличие юрлица – сильный плюс

- возможность отдать мне сразу html = плюс деньги

HTML
13 лет назад
sunmax
Максим 
51 год
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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