Разработка нового раздела на портале клиники по лечению раковых заболеваний. Раздел для врачей, для внутреннего пользования между врачами клиники и сторонними специалистами. Рассматриваю web-дизайнеров, которые уже работали с клиниками и ...
Дизайн сайта
Требуется человек, способный отполировать готовый набросок.
Ожидается, что Вы оставите сам эскиз таким как он есть (практически) но доработаете все важные детали, придав в итоге ему завершенный и профессиональный вид.
- иконки, кнопки и прочий UI
- иллюстрации, картинки и слайдшоу
- в уместных местах добавить анимацию (и естественно расписать верстальщику уже существующую)
- и, надо решить проблему с лого (поясню)
Работать придется активно, хорошо бы сегодня получить Ваше предложение и уже начать, ибо ЗАВТРА (четверг) его уже нужно отдать в верстку.
От Вас:
- пожалуйста , 2-3 примера работ ПОДХОДЯЩЕГО стиля
- цена (полировать нужно 5 страниц)
- скайп
- наличие юрлица – сильный плюс
- возможность отдать мне сразу html = плюс деньги
Заявки фрилансеров
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