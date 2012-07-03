Разработать дизайн для одной html-страницы

Разработать и сверстать html страницу с инд. стильным, сквозным дизайном под логотип.

Дизайн с шапки должен выходить за рамки главного окна с информацией.

Пример простого окна с информацией: http://www.trend-systems.com/

логотип в приложении.

обращаться - если у вас есть оригинальные идеи для выполнения html страницы.