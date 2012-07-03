Разработать дизайн для одной html-страницы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок123 просмотра

Разработать и сверстать html страницу с инд. стильным, сквозным дизайном под логотип.

Дизайн с шапки должен выходить за рамки главного окна с информацией.

Пример простого окна с информацией: http://www.trend-systems.com/

логотип в приложении.

обращаться - если у вас есть оригинальные идеи для выполнения html страницы.

HTML
13 лет назад
kochetoff
Алекс 
43 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

shevaha
Кирилл 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$30
3 дня

Заявки фрилансеров

shevaha
Кирилл 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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