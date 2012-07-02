Редизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт29 заявок270 просмотров

Будут рассматриваться кандидатуры исключительно с качественным портфолио!

О ПРОЕКТЕ:

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ЦЕЛЬ: Увеличение конверсии посетитель/клиент; занятие позиции лучшего юридического сайта; и хорошего информационного ресурса юридической тематики.

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ЧТО НАМ НЕ НРАВИТСЯ СЕЙЧАС:

1. Неудобные многоуровневые меню (http://justicon.ua/licenziya-razresheniye-sertifikaciya.html)

2. Немного/Изрядно угнетающая серость и скукота :))

3. Сайт делался, когда еще не оброс тем ф-ционалом, который есть сейчас и, который мы хотим видеть. По сему Организация блоков и контента не ахти какая.

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ЧТО МОЖНО:

а) Можно экспериментировать с дизайном, но оставаться в рамках нарисованной нами структуры

б) Прогрессивно мыслящее руководство одобрит хороший инновационный, в данной сфере деятельности, дизайн, но без перебарщивания.

в) Дизайн должен быть неким компромиссом между удобной структурой киевстара http://www.kyivstar.ua/ и минималистическим дизайном Windows 8

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НА ЧТО ОБРАТИТЬ ОСОБЕННОЕ ВНИМАНИЕ

1. Страница "прайс-лист" - http://justicon.ua/price.html

2. Страница КВЭД - http://justicon.ua/kod-kved-2010-2011.html

3. Максимальный ужас с организацией меню виден в разделе лицензирование / разрешения / сертификация - http://justicon.ua/licenziya-razresheniye-sertifikaciya.html

4. Максимальный уровень вложенности меню = от 3 до 6 в зависимости от категории

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ЧТО МЫ ХОТИМ ВИДЕТЬ НА СТРАНИЦАХ БУДЕТ УКАЗАНО В ПРИЛОЖЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ СХЕМАХ

HTML
13 лет назад
DigitalJam
Максим 
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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