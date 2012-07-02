Необходим дизайн сайта, с элементами веб-интерфейса, несмотря на внутреннюю сложность, выглядеть должен просто и стильно. С четкими, читабельными шрифтами, т.н. американский стиль. Также на сайте планируются иллюстрации, возможно комиксы. Для этих иллюстраций можно привлечь отдельного ...
Редизайн сайта
Будут рассматриваться кандидатуры исключительно с качественным портфолио!
О ПРОЕКТЕ:
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ЦЕЛЬ: Увеличение конверсии посетитель/клиент; занятие позиции лучшего юридического сайта; и хорошего информационного ресурса юридической тематики.
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ЧТО НАМ НЕ НРАВИТСЯ СЕЙЧАС:
1. Неудобные многоуровневые меню (http://justicon.ua/licenziya-razresheniye-sertifikaciya.html)
2. Немного/Изрядно угнетающая серость и скукота :))
3. Сайт делался, когда еще не оброс тем ф-ционалом, который есть сейчас и, который мы хотим видеть. По сему Организация блоков и контента не ахти какая.
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ЧТО МОЖНО:
а) Можно экспериментировать с дизайном, но оставаться в рамках нарисованной нами структуры
б) Прогрессивно мыслящее руководство одобрит хороший инновационный, в данной сфере деятельности, дизайн, но без перебарщивания.
в) Дизайн должен быть неким компромиссом между удобной структурой киевстара http://www.kyivstar.ua/ и минималистическим дизайном Windows 8
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НА ЧТО ОБРАТИТЬ ОСОБЕННОЕ ВНИМАНИЕ
1. Страница "прайс-лист" - http://justicon.ua/price.html
2. Страница КВЭД - http://justicon.ua/kod-kved-2010-2011.html
3. Максимальный ужас с организацией меню виден в разделе лицензирование / разрешения / сертификация - http://justicon.ua/licenziya-razresheniye-sertifikaciya.html
4. Максимальный уровень вложенности меню = от 3 до 6 в зависимости от категории
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ЧТО МЫ ХОТИМ ВИДЕТЬ НА СТРАНИЦАХ БУДЕТ УКАЗАНО В ПРИЛОЖЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ СХЕМАХ
Заявки фрилансеров
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