stas-salon.com -добавить новый раздел вместо главной страницы - то есть новую главную страницу с текстовой информацией о покупке антиквариата: золото, серебро, монеты, награды, фотографии, бриллианты, ювелирные изделия, картины, книги, фарфор, иконы и т.д. ...
Шаблон страницы + JS + PHP
Здравствуйте. Нужно создать простенький шаблон одной страницы + используя JS и PHP.
Выбранный исполнитель
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