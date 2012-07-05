Дизайн главной страницы.

При создании проектов «под ключ» не маловажную роль играет дизайн, ибо дизайн – это половина успеха в продаже услуг и товаров! Поверьте мне, за последние пять лет, я встречал всего два толковых дизайнеры, и один из них – Никитин Владимир. Работа выполнена на высшем уровне, главное быстро и в приемлемые сроки! В дальнейшем буду заказывать дизайн только у Вас!