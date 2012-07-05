Дизайн главной страницы.

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Завершен16 заявок188 просмотров

Приветствую Вас.

Необходимо нарисовать новый дизайн главной страницы для сайта, а также дизайн всех внутренних страниц. У внутренних страниц дизайн простой - одни таблицы и формы.

Адрес сайта указан в приложении.

Ваше предложение прошу писать в виде:

- Дизайн глав. страницы: **** руб.

- Дизайн одной внутренней страницы: **** руб.

Оплата по факту, wmr.

13 лет назад
ruservise
Бондарев 
54 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

web-leonik
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$450
3 дня
При создании проектов «под ключ» не маловажную роль играет дизайн, ибо дизайн – это половина успеха в продаже услуг и товаров! Поверьте мне, за последние пять лет, я встречал всего два толковых дизайнеры, и один из них – Никитин Владимир. Работа выполнена на высшем уровне, главное быстро и в приемлемые сроки! В дальнейшем буду заказывать дизайн только у Вас!
О Владимире можно сказать, что это заказчик с большой буквы. Чёткая постановка задачи, положительное и адекватное общение, макеты утверждаются сразу же, даже без дополнительных доработок, оплата производится моментально. Однозначно, рекомендую, как отличного заказчика и сам буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

web-leonik
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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