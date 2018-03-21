Качественный дизайн сайтов по приемлемым ценам!
Здравствуйте!
Основное направление моей деятельности - дизайн сайтов.
Вы можете заказать у меня дизайн любого типа, от сайта-визитки и Landing Page, до интернет-магазина и новостного портала.
В результате работы, Вы получаете макет в формате PSD с грамотно сгруппированными слоями.
Также, специализируюсь на баннерах (jpg, gif).
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Что Вы получаете, работая со мной:
- Ответственное отношение к Вашему проекту.
- Качественный дизайн с учетом всех Ваших пожеланий.
- Оперативную связь во время выполнения проекта.
- Соблюдение оговоренных сроков.
Схема работы:
- Обсуждение деталей проекта (ТЗ, сроки, стоимость, способы оплаты)
- Внесение предоплаты, либо Безопасный платеж
- Разработка дизайна (Предоставляю дизайн в скринах). При необходимости, делаем корректировки
- Оставшаяся часть оплаты
- Передача исходников
Важно знать:
- Работаю по предоплате 50%, или по Безопасному платежу. Предоплата вносится до начала работы (Способы перевода: карта Сбербанка, Яндекс.Деньги, Qiwi, Webmoney).
- Исходные материалы отправляю только после полной оплаты.
- Не занимаюсь версткой и программированием.
- Не занимаюсь полиграфией.
- Не передаю свои заказы другим исполнителям.
Если возникнут какие-либо вопросы, с удовольствием на них отвечу.
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С уважением, Владимир.
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$150
средняя цена заказа
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нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
6 лет назад
Рекомендую как ответственного, надёжного исполнителя. Всё сделано в срок и согласно ТЗ. Приятное, вежливое общение. Однозначно буду обращаться и в дальнейшем. Спасибо за работу! Спасибо за отличную работу.
Ответный отзыв
По данному проекту была разработана главная и внутренние страницы. После чего, работа встала, клиент молчит уже около полутора месяцев. Вины Антона не вижу, он являлся только посредником.
$150
10 баллов
6 лет назад
Сотрудничать теперь будем постоянно! Все супер!
Ответный отзыв
Очередной заказ от Антона и только положительные впечатления! Рекомендую!
$90
10 баллов
6 лет назад
Спасибо Супер Рекомендую!
Ответный отзыв
Очередной интересный проект и своевременная оплата. Рекомендую
$60
10 баллов
6 лет назад
Супер спасибо рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую!
Дизайн сайтов
88 отзывов
$7/час
от $40от 2 дней
нет рейтинга