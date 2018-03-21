web-leonik

Владимир web-leonik

 
38 летРоссия/Иркутск
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественный дизайн сайтов по приемлемым ценам!

Здравствуйте!

Основное направление моей деятельности - дизайн сайтов.

Вы можете заказать у меня дизайн любого типа, от сайта-визитки и Landing Page, до интернет-магазина и новостного портала.

В результате работы, Вы получаете макет в формате PSD с грамотно сгруппированными слоями.

Также, специализируюсь на баннерах (jpg, gif).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Что Вы получаете, работая со мной:

  • Ответственное отношение к Вашему проекту.
  • Качественный дизайн с учетом всех Ваших пожеланий.
  • Оперативную связь во время выполнения проекта.
  • Соблюдение оговоренных сроков.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Схема работы:

  • Обсуждение деталей проекта (ТЗ, сроки, стоимость, способы оплаты)
  • Внесение предоплаты, либо Безопасный платеж
  • Разработка дизайна (Предоставляю дизайн в скринах). При необходимости, делаем корректировки
  • Оставшаяся часть оплаты
  • Передача исходников
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Важно знать:

  • Работаю по предоплате 50%, или по Безопасному платежу. Предоплата вносится до начала работы (Способы перевода: карта Сбербанка, Яндекс.Деньги, Qiwi, Webmoney).
  • Исходные материалы отправляю только после полной оплаты.
  • Не занимаюсь версткой и программированием.
  • Не занимаюсь полиграфией.
  • Не передаю свои заказы другим исполнителям.
------------------------------------------------

Если возникнут какие-либо вопросы, с удовольствием на них отвечу.

---

С уважением, Владимир.

Дизайн сайтаСайт-визитка
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Разработка Дизайн Сайта Главной и до 4 Внутрених Магазин без Корзины
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Дизайн Сайта
Рекомендую как ответственного, надёжного исполнителя. Всё сделано в срок и согласно ТЗ. Приятное, вежливое общение. Однозначно буду обращаться и в дальнейшем. Спасибо за работу! Спасибо за отличную работу.
По данному проекту была разработана главная и внутренние страницы. После чего, работа встала, клиент молчит уже около полутора месяцев. Вины Антона не вижу, он являлся только посредником.
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Дизайн сайта
Сотрудничать теперь будем постоянно! Все супер!
Очередной заказ от Антона и только положительные впечатления! Рекомендую!
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$90
10 баллов
6 лет назад
Дизайн Сайта
Спасибо Супер Рекомендую!
Очередной интересный проект и своевременная оплата. Рекомендую
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Редизайн сайта и лого
Супер спасибо рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
88 отзывов
$7/час
от $40от 2 дней
нет рейтинга