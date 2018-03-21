Качественный дизайн сайтов по приемлемым ценам!

Здравствуйте!

Основное направление моей деятельности - дизайн сайтов.

Вы можете заказать у меня дизайн любого типа, от сайта-визитки и Landing Page, до интернет-магазина и новостного портала.

В результате работы, Вы получаете макет в формате PSD с грамотно сгруппированными слоями.

Также, специализируюсь на баннерах (jpg, gif).

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Что Вы получаете, работая со мной:

Ответственное отношение к Вашему проекту.

Качественный дизайн с учетом всех Ваших пожеланий.

Оперативную связь во время выполнения проекта.

Соблюдение оговоренных сроков.

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Схема работы:

Обсуждение деталей проекта (ТЗ, сроки, стоимость, способы оплаты)

Внесение предоплаты, либо Безопасный платеж

Разработка дизайна (Предоставляю дизайн в скринах). При необходимости, делаем корректировки

Оставшаяся часть оплаты

Передача исходников

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Важно знать:

Работаю по предоплате 50%, или по Безопасному платежу. Предоплата вносится до начала работы (Способы перевода: карта Сбербанка, Яндекс.Деньги, Qiwi, Webmoney).

Исходные материалы отправляю только после полной оплаты.

Не занимаюсь версткой и программированием.

Не занимаюсь полиграфией.

Не передаю свои заказы другим исполнителям.

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Если возникнут какие-либо вопросы, с удовольствием на них отвечу.

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С уважением, Владимир.