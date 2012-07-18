Создание прототипа сайта

Нужно сделать основу в иллюстраторе. Окончательной структуры сайта пока нет. Направление психологические тренинги. Предполагается 2 колонки шапка сверху и горизонтальное меню на подобии grc-abakan.ru/.

1. необходимо создать эмблемку в верхнем левом углу, набросок которой приложен. Там два глобуса и солнышко с лучиками между ними.

2. Примерный макет (меню, футер, шапку (предполагается что рядом с эмблемкой будет красивая картинка с природой ну возможно чем-то еще (предпочтительно что-то с гороми хотя не можно и другое – на примерах вообще облака и одуванчики – свобода за вами)).

Дизайн не тяжелый, цветовая гамма и стиль на ваше усмотрение. Сайт не должен быть черезчур тяжелым и должен включать в себя радость восторг счастье. Ширина 1100px.

Если надумаете совсещать в фотошопе – исходники растровых, векторных изображений должны прилагатся, а также используемые шрифты.

Что нравится (примерно то же будет и у нас – это филиал той же конторы)

www.grc-eka.ru/

www.grc-krasnodar.ru/

Должно быть профессионально и грамотно. Сроки не горят. Бюджет 1000р. Если работа действительно понравится заплачу 1500.

По желанию СБР.