Логотип и дизайн видео сайта.

# 1 — $ 400

Нужно создать дизайн видео сайта Spruto.tv, который будет выделяться из сообщества You- и Ru- тьюбов.

Необходимые страницы:

1. Главная страница. Обязательные блоки: логотип, кнопки авторизации и регистрации, форма поиска, список категорий, облако тегов, список видеороликов (скриншот, название, рейтинг, длительность, по возможности - категории), подвал сайта (несколько ссылок, счетчики).

2. Страница с видео. Обязательные блоки: логотип, кнопки авторизации и регистрации, форма поиска, список категорий, облако тегов, название ролика, плеер, рейтинг ролика, описание ролика, дата добавления ролика, теги ролика, категории ролика, кем добавлен ролик, число просмотров, блок "похожие видео", подвал сайта.

3. Страница для форм. Страница под формы обратной связи, форму регистрации и т.п. Обязательные блоки: логотип, кнопки авторизации и регистрации, форма поиска, список категорий, облако тегов, поля формы, подвал сайта (несколько ссылок, счетчики).

В страницы вы можете включать любое количество графических элементов и пиктограмм. По цветам и формам мы полностью открыты для ваших предложений.

Так же необходим логотип и дизайн плеера.

Плеер должен включать:

1. Логотип.

2. Кнопку в центре экрана для запуска плеера (кнопка со стрелкой плей).

3. Кнопка плей, стоп, регулятор громкости, прогресс-бар воспроизведения, длительность видео, кнопка увеличивающая плеер на весь экран.

И так, конкрурсная работа должна включать: лого+дизайн, хотя бы одной страницы+дизайн плеера.

Победитель получает призовой фон, и в дальнейшем по договоренности разрабатывает дополнительные дизайны страниц. По завершению конкурса от победителя мы должны получить дизайн трех страниц, лого и дизайн плеера в PSD с несведенными, группированными слоями.