Разработать дизайна магазина. Главная + страничка товара. Позиционирует себя как эксклюзив ручной работы. Дизайн должен выглядеть дорого и шикарно. Темные тона. Всякие рюшечки, рамочки и тд., под старину. Примеры своих подобных работ ...
Дизайн сайта для театра
Требуется создание современного сногсшибательного дизайна для театра.
Web 2.0, ярко, престижно и завлекательно. Структуру будем прорабатывать в процессе.
Из функционала ничего сложного: общая информация, афиша, цены, пресса, фотогалерея.
UPD: пока просьба оценивать пока только главную страницу, для внутренних ТЗ, сроки и стоимость будем обсуждать после главное. Уточненное ТЗ приложено.
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