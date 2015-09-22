Дизайн сайта для театра

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен44 заявки413 просмотров

Требуется создание современного сногсшибательного дизайна для театра.

Web 2.0, ярко, престижно и завлекательно. Структуру будем прорабатывать в процессе.

Из функционала ничего сложного: общая информация, афиша, цены, пресса, фотогалерея.

UPD: пока просьба оценивать пока только главную страницу, для внутренних ТЗ, сроки и стоимость будем обсуждать после главное. Уточненное ТЗ приложено.

13 лет назад
alex_fgr
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

NewAnns
Анна 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$600
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

NewAnns
Анна 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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