Требования к дизайну: 1. Необходимо прорисовать 4 странички: - главная - информационная - вывод объектов (параметры объектов как на http://tenerifecenter.com/ru/) - обратная связь 2. Горизонтальное ...
Доработка сайта
Требуется поменять дизайн для уже действующего сайта (джимпро.рф) на Drupale по нашему макету PSD. А также расширить функциональность сайта:
Подключение блогов
Подключение Раздела видео
Подключение Раздела новости
Заявки фрилансеров
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