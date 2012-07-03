Нужен дизайн для админки сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок168 просмотров

Обьем работы небольшой. Смотрите задание во вложении.

13 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Kirieshka
Ирина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$70
5 дней
Исполнитель все сделал как договаривались, в срок сдал файл с дизайном. Сам дизайн получился в строгом соответствии с техническим заданием. Спасибо!
Максим предоставил четкое, понятное и даже наглядное тз. Ответил на все вопросы. Постоянно был на связи. Оплатил работу моментально. Очень рекомендую! Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

Kirieshka
Ирина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн агентства недвижимости

    $100

    Требования к дизайну: 1. Необходимо прорисовать 4 странички: - главная - информационная - вывод объектов (параметры объектов как на http://tenerifecenter.com/ru/) - обратная связь 2. Горизонтальное ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Шаблон посадочной страницы

    $70

    Необходимо сделать шаблон посадочной страницы. Универсальный (для разных товаров). Не очень тяжелый по объему (чтобы не долго загружался). Тон — синий-голубой с вставками — желтыми оранжевыми или красными или комбинация этих цветов (просто пожелание — ...

    Дизайн сайтов3 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн/Шаблон сайта о рыблке

    Разработка дизайна сайта о рыбалке (группового блога) по примерному макету или ваши предложения. Ориентировочно под CMS Joomla. Возможный, но не ключевой, вариант для реализации rybalka.tv

    Joomla
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн автосайта (шумоизоляция)

    $50

    Шумоизоляция и антикоррозийная обработка. 2 страницы - главная и внутренняя. Сверху на шапке 2 авто (желательно митсубиси лансер - изобразить возможно схему обработки антикором на авто), телефоны крупно 4 шт, слева 2 раздела ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен дизайн для сайта

    дизайн для сайта казино ориентация на - http://www.gaminatorslots.com/ цвета использовать как здесь: http://imageshack.us/photo/my-images/194/superslot.jpg/ что надо: 1. красивый бекграунд в стиле: http://www.gaminatorslots.com/images/body-bg.jpg (тоесть создать эффект игровых ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редизайн макета сайта

    $500

    Нужносделать редизайн существующего макета нашего сайта, или создать новый, в сжатые сроки. Дизайн должен быть строгим, как для международной компании, в выдержанном стиле. без людей и лишней графики, в брифе мы прикрепляем свои пожелания ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн для сайта веб-студии

    $250

    Необходим дизайн для сайта www.ontop.by посвященного продажам услуг контекстной рекламы в Яндексе, поискового продвижения, создания сайтов. Логотип сайта уже разработан. Стоимость дизайна с внутренними страницами ~250$ Дизайн необходим в psd ...

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    13 лет назад