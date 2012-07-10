Информационному сайту требуется дизайн по макету. Сайт: erdu.info Макет находится в прикрепленных файлах. Предоплата после одобрения эскизов
Редизайн макета сайта
Нужносделать редизайн существующего макета нашего сайта, или создать новый, в сжатые сроки. Дизайн должен быть строгим, как для международной компании, в выдержанном стиле. без людей и лишней графики, в брифе мы прикрепляем свои пожелания и старый макет, который нас не устраивает, и который нужно сделать по новому.
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