Редизайн макета сайта

Нужносделать редизайн существующего макета нашего сайта, или создать новый, в сжатые сроки. Дизайн должен быть строгим, как для международной компании, в выдержанном стиле. без людей и лишней графики, в брифе мы прикрепляем свои пожелания и старый макет, который нас не устраивает, и который нужно сделать по новому.