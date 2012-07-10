Редизайн макета сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен39 заявок432 просмотра

Нужносделать редизайн существующего макета нашего сайта, или создать новый, в сжатые сроки. Дизайн должен быть строгим, как для международной компании, в выдержанном стиле. без людей и лишней графики, в брифе мы прикрепляем свои пожелания и старый макет, который нас не устраивает, и который нужно сделать по новому.

13 лет назад
ironder
Ирина 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

fixalex
34 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$500
6 дней
Прекрасно разбирается в дизайне для различных отраслей. Делает все очень быстро, качественно, учитывая все пожелания Заказчика. Сайт подошел с первого раза, Александр улавливает идею и реализует ее в сжатые сроки. Молодец, советуем!
Ирина отличный заказчик. Никаких проблем в ходе работы, оплата своевременная. Охотно слушает мнение и рекомендации дизайнера, желая получить более качественный результат. Спасибо за интересный проект.

Заявки фрилансеров

fixalex
34 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад