Дизайн для новостного сайта на Wordpress + верстка

Не первый раз обращаюсь к Илье за дизайном, что интересно, дизайн принимает заказчик чуть ли не с первого раза... Что же, во первых благодарен за отличную работу, во вторых - надеюсь наше сотрудничество будет продолжаться в таком же позитивном ключе !!!