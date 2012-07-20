Дизайн для новостного сайта на Wordpress + верстка

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Завершен6 заявок142 просмотра

Информационному сайту требуется дизайн по макету.

Сайт: erdu.info

Макет находится в прикрепленных файлах.

Предоплата после одобрения эскизов

WordPress
13 лет назад
dober-alit
Евгений 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов

Выбранный исполнитель

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$100
3 дня
Не первый раз обращаюсь к Илье за дизайном, что интересно, дизайн принимает заказчик чуть ли не с первого раза... Что же, во первых благодарен за отличную работу, во вторых - надеюсь наше сотрудничество будет продолжаться в таком же позитивном ключе !!!
Спасибо Евгению за очередной заказ! Будем работать еще =)

Заявки фрилансеров

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад