Дизайн сайта. Приватно для Илья Новак (FanDes)

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Завершен1 заявка132 просмотра

Разработка дизайн сайта для Илья Новак (FanDes) 1

13 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$125
4 дня
Работа была долгая, но ее победили. Остался доволен. Делали несколько проектов. Рекомендую.
Еще один выполненный проект с Антоном! Спасибо.

Заявки фрилансеров

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад