FanDes

Илья FanDes

 
32 годаРоссия/Тула
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Крутой дизайн! под вашу тему, любой сложности. С гарантированной конверсией!

Я делаю:

    Дизайн сайтов
    Дизайн Landing page
    Интерфейсы
    Цены демократичные всегда можно договориться!

    ***  Если у вас есть интересный проект требующий продуманный и стильный дизайн, я к вашим услугам.

    ***  По портфолио вы можете оценить уровень моей работы:

    ***  http://www.weblancer.net/users/FanDes/portfolio

      Дизайн сайта, landing, магазина и т.д от 50$ (главная страница)
      Внутренние страницы от 5$ за 1шт.
    Остальные услуги уточняются у меня лично.

    Работаю по предоплате. Либо безопасная сделка на сайте.

    Персональный аттестат Webmoney. 

    Оплату принимаю: WM, Qiwi, Яндекс Деньги, Сбербанк

    В выходные не работаю. (Только по договоренности)

    Дизайн лендингаДизайн сайта
    недостаточно оценок
    недостаточно рекомендаций
    $350
    средняя цена заказа
    нет принятых заявок
    нет постоянных заказчиков
    19
    безопасных платежей
    Портфолио
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    Отзывы заказчиков
    seomoneyaff
    Виктор 
    30 летРоссия
    3 года в сервисе
    Был
    2 года назад
    $350
    10 баллов
    3 года назад
    Сайт азартной направленности
    Спасибо за работу!
    Рекомендую, все отлично!
    Ответный отзыв
    zagent
    42 годаРоссия
    11 лет в сервисе
    Была
    2 года назад
    $100
    10 баллов
    3 года назад
    Дизайн личного кабинета (2 штуки)
    Не первый раз работаем с Ильёй. Всё супер! Рекомендую однозначно!
    Еще раз поработали, и еще раз все отлично! С Александрой работать приятно, рекомендую! =)
    Ответный отзыв
    zagent
    42 годаРоссия
    11 лет в сервисе
    Была
    2 года назад
    $55
    10 баллов
    3 года назад
    Дизайн личного кабинета для интернет-магазина
    Илья с задачей справился на 10 баллов. Отличная коммуникация и качество работы. Доработки выполнил молниеносно. Мои рекомендации!
    Отличный заказчик. 10\10 Рекомендую конечно же
    Ответный отзыв
    itadesign
    Эльдар 
    31 годУкраина
    11 лет в сервисе
    Был
    17 дней назад
    $150
    10 баллов
    4 года назад
    Аналог дизайна приложения App Store на iOS
    Сотрудничеством доволен, рекомендую!
    Отличный заказчик. Сотрудничество без проблем. Рекомендую )
    Ответный отзыв
    dido81
    Иван 
    38 летРоссия
    12 лет в сервисе
    Был
    год назад
    $120
    10 баллов
    4 года назад
    Создание дизайна для сайта
    Отличная работа
    Рекомендую. Отличный заказчик
    Ответный отзыв
    Дизайн сайтов
    210 отзывов(-1)
    $5/час
    от $5от 1 дня
    нет рейтинга