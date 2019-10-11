Крутой дизайн! под вашу тему, любой сложности. С гарантированной конверсией!
Я делаю:
- Дизайн сайтов
- Дизайн Landing page
- Интерфейсы
*** Если у вас есть интересный проект требующий продуманный и стильный дизайн, я к вашим услугам.
*** По портфолио вы можете оценить уровень моей работы:
*** http://www.weblancer.net/users/FanDes/portfolio
- Дизайн сайта, landing, магазина и т.д от 50$ (главная страница)
- Внутренние страницы от 5$ за 1шт.
Работаю по предоплате. Либо безопасная сделка на сайте.
Персональный аттестат Webmoney.
Оплату принимаю: WM, Qiwi, Яндекс Деньги, Сбербанк
В выходные не работаю. (Только по договоренности)
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$350
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
19
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$350
10 баллов
3 года назад
Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Рекомендую, все отлично!
$100
10 баллов
3 года назад
Не первый раз работаем с Ильёй. Всё супер! Рекомендую однозначно!
Ответный отзыв
Еще раз поработали, и еще раз все отлично! С Александрой работать приятно, рекомендую! =)
$55
10 баллов
3 года назад
Илья с задачей справился на 10 баллов. Отличная коммуникация и качество работы. Доработки выполнил молниеносно. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. 10\10 Рекомендую конечно же
$150
10 баллов
4 года назад
Сотрудничеством доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Сотрудничество без проблем. Рекомендую )
$120
10 баллов
4 года назад
Отличная работа
Ответный отзыв
Рекомендую. Отличный заказчик
Дизайн сайтов
210 отзывов(-1)
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга