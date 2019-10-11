Крутой дизайн! под вашу тему, любой сложности. С гарантированной конверсией!

Я делаю:

Дизайн сайтов

Дизайн Landing page

Интерфейсы

*** Если у вас есть интересный проект требующий продуманный и стильный дизайн, я к вашим услугам.

*** По портфолио вы можете оценить уровень моей работы:

*** http://www.weblancer.net/users/FanDes/portfolio

Дизайн сайта, landing, магазина и т.д от 50$ (главная страница)

Внутренние страницы от 5$ за 1шт.

Работаю по предоплате. Либо безопасная сделка на сайте.

Персональный аттестат Webmoney.

Оплату принимаю: WM, Qiwi, Яндекс Деньги, Сбербанк

В выходные не работаю. (Только по договоренности)